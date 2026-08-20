गुरुग्राम में सोसायटी की लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसा रहा मासूम, मेंटेनेंस टीम ने निकाला

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित सेक्टर-37डी की रामप्रस्था सिटी सोसायटी में लिफ्ट खराब होने से तीन वर्षीय बच्चा अपनी घरेलू सहायिका के साथ करीब 15 मिनट तक अंदर फंसा रहा। घटना से बच्चे और उसके स्वजन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सोसायटी की सुरक्षा और मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खोलकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।

ऐज ब्लाक के के-टावर में रहने वाला बच्चा घरेलू सहायिका के साथ लिफ्ट से नीचे जा रहा था। लिफ्ट चौथी और पांचवीं मंजिल के बीच पहुंची थी, तभी अचानक तेज झटके के साथ रुक गई। लिफ्ट के अचानक बंद होने से बच्चा घबरा गया। उसके साथ मौजूद सहायिका ने तुरंत फोन कर बच्चे के स्वजन को घटना की जानकारी दी।

करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खोला जा सका सूचना मिलते ही स्वजन लिफ्ट के पास पहुंचे और सुरक्षा कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मेंटेनेंस टीम ने लिफ्ट को खोलने का प्रयास शुरू किया। करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खोला जा सका और बच्चे व सहायिका को बाहर निकाला गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, इस दौरान बच्चा काफी डर गया।