चलते एसी में अचानक हुआ जोरदार शॉर्ट सर्किट, गुरुग्राम के मकान में लगी भीषण आग; सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम सेक्टर-43 स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की चपेट में आने से कमरे में रखा फर्नीचर, कपड़े, एसी और अन्य घरेलू सामान जल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

कमरे में रखा सामान जला जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह मकान की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। कमरे से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।