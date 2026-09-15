'लिंचिंग का डर था, इसलिए भागा', गुरुग्राम हिट एंड रन के आरोपी कल्याण बैंसला के वकील का दावा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला के वकील ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कई दावे किए हैं।

वकील नवीन बैंसला का कहना है कि हादसे के बाद उनका मुवक्किल इसलिए मौके से भागा, क्योंकि उसे भीड़ द्वारा पीटे जाने यानी लिंचिंग का डर था। उन्होंने बाइक सवारों पर तेज रफ्तार से चलने और कल्याण को उकसाने का आरोप लगाया है।

वकील बोले, लिंचिंग के डर से भागा एक चैनल से बातचीत में कल्याण बैंसला के वकील नवीन बैंसला ने कहा कि उनके मुवक्किल की गलती नहीं थी। उनके मुताबिक, बाइक सवार तेज रफ्तार में थे और उन्हीं की वजह से हादसा हुआ।

मौके पर रुककर घायल महिला की मदद नहीं करने के सवाल पर वकील ने कहा कि कल्याण को डर था कि बाइक सवारों की भीड़ उसे घेरकर पीट सकती है। उन्होंने दावा किया कि खुद की सुरक्षा के लिए वह वहां से चला गया।

25 से 30 राइडरों का किया दावा वकील ने दावा किया कि घटनास्थल पर करीब 25 से 30 बाइक राइडर थे। उनका आरोप है कि ये राइडर 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। उन्होंने सिया और एक अन्य राइडर की ओर से साझा किए गए वीडियो को भी ‘एडिटेड और प्लांटेड’ बताया। वकील ने सवाल उठाया कि राइडरों को सड़क के पूरे हिस्से पर स्टंट करने, तेज रफ्तार से चलने और लोगों की जान जोखिम में डालने की अनुमति कौन देता है।

कार मोड़ने को लेकर दी सफाई वीडियो में कार को पहली लेन से तीसरी लेन की तरफ जाते और बाइक को साइड से टक्कर मारते दिखाए जाने के सवाल पर वकील ने कहा कि उन्होंने वीडियो चार बार देखा है। उनका दावा है कि वीडियो से महिला बाइक राइडर की तेज रफ्तार स्पष्ट होती है।

वकील के अनुसार, कल्याण पीछे से आ रहा था और आगे यू-टर्न देखकर खुद को बचाने के लिए उसने कार बायीं ओर मोड़ ली। उन्होंने कहा कि राइडर उसे उकसा और परेशान कर रहे थे, लेकिन कल्याण ने उनसे कुछ नहीं कहा।

सिया का जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप घटना रविवार सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। सिया अपनी Aprilia RS 457 बाइक से अन्य राइडरों के साथ जा रही थीं। उनके अनुसार, एक सफेद Maruti Suzuki Ciaz उनका पीछा कर रही थी और कार में सवार लोग उन्हें परेशान कर रहे थे।