गुरुग्राम के पटाखा गोदामों का होगा सर्वे, अधिकारियों को चार दिन में रिपोर्ट होगी तैयार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली पर्व के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और किसी भी अप्रिय घटना पर नियंत्रण रखने के लिए अग्निशमन विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। जिला गुरुग्राम में विभिन्न क्षेत्रों में पटाखा गोदामों और बिक्री स्थलों की जांच के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सेक्टर-37 गुरुग्राम, आइएमटी मानेसर, पटौदी, बादशाहपुर, सदर गुरुग्राम, राजीव नगर, और सेक्टर-29 में अलग-अलग अधिकारी नोडल प्रभारी रहेंगे। यह टीमें क्षेत्र में पटाखा गोदामों की जांच करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि कोई अवैध या खतरनाक पटाखा बिक्री न हो। कई पटाखा गोदाम रिहायशी क्षेत्रों में भी बने हुए हैं।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चार दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और फोटोग्राफ सहित विस्तृत जानकारी सेक्टर-29 स्थित कार्यालय में जमा करें। यदि किसी स्थान पर अवैध पटाखा गोदाम या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अग्निशमन केंद्र को दें सूचना संयुक्त निदेशक (तकनीकी) और संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक), अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग, जिला गुरुग्राम द्वारा अधिकारियों से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीवाली मनाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय अग्निशमन केंद्र को दें।

इन स्थानों पर बने गोदाम शहर में गाडौली, गाडौली रोड, कादीपुर, फरुखनगर क्षेत्र में डाबोदा आदि स्थानों पर पटाखा गोदाम बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह शहर में ज्यादातर गोदाम रिहायशी क्षेत्राें में बने हुए हैं। गोदाम में पटाखों में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। टीम में तैनात फायर स्टेशन आफिसर सहित अन्य अधिकारी इन गोदामों की जांच करेंगे। प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने पर इन गोदामों को सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि