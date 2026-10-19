लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, पटौदी-हेली मंडी में एफडीए ने शुरू की खाद्य नमूनों की जांच

वरूण त्रिवेदी, गुरुग्राम। त्योहारों और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पटौदी और हेली मंडी क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया।

रविवार शाम को की गई कार्रवाई के दौरान विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों से 12 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। सभी नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

खाद्य सामग्री की जांच की गई

अभियान के दौरान दूध, क्रीम, सिंघाड़े का आटा, मिठाई, चाउमीन, सरसों का तेल और सूजी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

विभाग की टीम ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री बेचने की हिदायत दी।

औचक निरीक्षण अभियान जारी

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए औचक निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। अब नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की अगली दिशा तय होगी।

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