गुरुग्राम ईएसआईसी अस्पताल की लापरवाही, ऑपरेशन में पेट में छूटा गाउन-तौलिया, महिला की मौत

गुरुग्राम, वरुण त्रिवेदी। सेक्टर-9 स्थित ईएसआइसी अस्पताल में मेडिकल टीम की अति घोर लापरवाही सामने आई है। इसकी वजह से एक महिला की जान चली गई। पांच महीने के गर्भस्त शिशु की मौत के बाद इलाज के लिए महिला को सेक्टर नौ स्थित अस्पताल ले जाया गया।

ऑपरेशन के दौरान टीम से लापरवाही हुई और महिला के पेट में ही गाउन और एक तौलिया छूट गया। कुछ घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया। पेट से निकला हरे रंग का गाउन सोमवार को मेडिकल बोर्ड ने जब महिला के शव का पोस्टमार्टम किया तो पेट से हरे रंग का गाउन और गुलाबी रंग का तौलिया निकाला गया। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टरों के मुताबिक, गाउन करीब चार फीट लंबा और ढाई फीट चौड़ा था। जबकि तौलिया करीब एक फीट लंबा बताया गया है। गाउन ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेडिकल टीम द्वारा पहना जाता है और तौलिए का उपयोग हाथ पोंछने के लिए किया जाता है।

पुलिस को दी गई शिकायत आशंका है कि ऑपरेशन के दौरान मेडिकल टीम ने यह दोनों चीजें बच्चेदानी में छोड़ दी और टांके लगा दिए। महिला के पति ने ईएसआइसी अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सेक्टर पांच पुलिस थाने में शिकायत दी है।

जानकारी के अनुसार, शीतला कॉलोनी निवासी मनोज कुमार एक्सिस बैंक में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी मंजू पांच माह की गर्भवती थीं। स्वजन ने निजी केंद्र में उनका अल्ट्रासाउंड कराया था। जांच में गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही मौत होने की जानकारी मिली। इसके बाद शनिवार को स्वजन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर मंजू को ईएसआइसी अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए दवा दी। दवा के असर से शिशु बाहर आ गया, लेकिन नाल बाहर नहीं निकल पाई। इसके चलते महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। हालत गंभीर होने पर अन्य अस्पताल किया गया रेफर चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर नाल बाहर निकाली। लेकिन, इसके बाद भी रक्तस्राव जारी रहा। लगातार प्रयासों के बावजूद महिला का रक्तस्राव नियंत्रित नहीं हो सका और रक्तचाप भी सामान्य नहीं हुआ।