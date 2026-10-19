पुरानी पेंशन बहाली के लिए गुरुग्राम में कर्मचारियों का संकल्प मार्च

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सरकारी सेवा में रहते हुए भविष्य की जिम्मेदारियां निभाने वाले कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठा रहे हैं।

इसी मांग को लेकर रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी कमला नेहरू पार्क में बैठक के बाद ओपीएस संकल्प मार्च निकाला गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रहा संगठन

पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि संगठन पिछले आठ वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। पेंशन केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है।