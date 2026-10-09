गुरुग्राम में ओल्ड रेलवे रोड समेत प्रमुख सड़कों पर एलिवेटेड रोड की तैयारी, जाम से छुटकारा दिलाने का प्लान

आदित्य राज, गुरुग्राम। साइबर सिटी की जाम से जूझती प्रमुख सड़कों को राहत देने के लिए एलिवेटेड मार्ग बनाने की योजना आगे बढ़ने लगी है।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इसी महीने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन करेगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अगले महीने से डीपीआर बनाने की तैयारी

अगले महीने से डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसमें सड़कों की मौजूदा स्थिति, वाहनों का दबाव और एलिवेटेड मार्ग बनाने की संभावनाओं का तकनीकी अध्ययन किया जाएगा।

रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि किन मार्गों पर परियोजना को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। शहर में ओल्ड रेलवे रोड, शीतला माता रोड और ओल्ड दिल्ली रोड जैसे मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

पीक आवर में एक से दो किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से अधिक समय लग जाता है। मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारों का असर आसपास की आंतरिक सड़कों पर भी पड़ता है। ऐसे में एलिवेटेड मार्गों के जरिये व्यस्त हिस्सों और प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव कम करने की संभावना तलाशी जा रही है। संकरी सड़कों पर निर्माण की व्यवहार्यता अहम शहर की सभी प्रमुख सड़कों को एलिवेटेड करना आसान नहीं है। पुराने गुरुग्राम की कई सड़कें घनी आबादी और व्यावसायिक क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जहां उपलब्ध जगह सीमित है। ओल्ड रेलवे रोड जैसे मार्ग पर वाहनों के भारी दबाव के साथ सड़क की मौजूदा संरचना भी चुनौती बन सकती है। इसलिए डीपीआर में केवल यातायात की स्थिति ही नहीं, बल्कि एलिवेटेड मार्ग की रूपरेखा, प्रवेश-निकास बिंदुओं और आसपास की सड़कों से उसके जुड़ाव का भी आकलन किया जाएगा।

योजना के तहत राजीव चौक से ओल्ड रेलवे रोड होते हुए चिंतपूर्णी मंदिर, शीतला माता रोड से लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक और ओल्ड दिल्ली रोड जैसे मार्गों को एलिवेटेड करने की मांग उठ चुकी है। इन सड़कों से पुराने शहर के अनेक प्रमुख इलाके जुड़े हैं।