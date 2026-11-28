जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत शनिवार शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर-48 में नवनिर्मित इलेक्ट्रिक बस डिपो का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ भी किया।

शहर में फिलहाल 100 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, जिन्हें 20 बस मार्गों पर संचालित किया जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए रूट निर्धारित कर लिए गए हैं। पिछले करीब एक महीने से बसों का ट्रायल किया जा रहा था।

चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और रखरखाव के लिए सेक्टर-48 में विशेष डिपो तैयार किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-10 स्थित बस डिपो में भी इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इससे बसों के नियमित संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है।

ई-बस से उतरते सीएम नायब सिंह सैनी। जागरण पहले चल रही थीं 150 सीएनजी बसें इससे पहले गुरुग्राम में स्थानीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत सीएनजी आधारित करीब 150 बसें संचालित की जा रही थीं। समय के साथ इन बसों की स्थिति पुरानी और खराब हो गई थी। ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नया विस्तार मिलेगा।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से परिवहन के दौरान धुआं नहीं निकलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। सीएम ने ई-बसों को हरी झंडी दिखाई। जागरण कैब और टैक्सी के मुकाबले सस्ता सफर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से शहर के लोगों को सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को कैब और टैक्सी जैसे महंगे विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

वहीं, बसों के माध्यम से मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय सेक्टरों और शहर के प्रमुख स्थानों तक पहुंचना आसान होगा। इससे लोगों के यात्रा खर्च में कमी आने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी बढ़ने की उम्मीद है।