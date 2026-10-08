गुरुग्राम में ईको ड्राइवर पर तीन युवकों ने पत्थर से हमला किया, पैसे लूटने का आरोप; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 9ए थाना क्षेत्र के रवि नगर गली नंबर-एक पार्किंग में सब्जी सप्लाई करने वाले ईको चालक पर तीन अज्ञात बाइक सवार युवकों ने पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। आरोप है कि युवक उसके पास से 38 हजार रुपये लूट ले गए। वारदात 28 सितंबर की सुबह करीब 3:35 बजे की है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में रवि नगर निवासी वीरेश कुमार ने बताया कि वह निजी कंपनी में ईको ड्राइवर है। वह खांडसा मंडी से सब्जी लाकर वाटिका सिटी में सप्लाई करता है और रात को अपनी ईको गाड़ी रवि नगर पार्किंग में खड़ी करता है।

गेट खुलवाते समय एक ने पत्थर उठाकर मारा 27 सितंबर को कंपनी मालिक पुनीत विरमानी ने उसे सब्जी लाने के लिए 38 हजार रुपये दिए थे। 28 सितंबर को तड़के वह गाड़ी लेने पार्किंग जा रहा था तभी पीछे से तीन लड़के बाइक पर आए और आगे बाइक लगाकर रोक लिया। गेट खुलवाते समय एक ने पत्थर उठाकर मारा, जिससे सिर में चोट लगी।