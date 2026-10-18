गुरुग्राम में खौफनाक वारदात: पति ने पत्नी को गला घोंटकर मारा, फिर खुद की जान ली

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-68 की एमथ्रीएम मरीना सोसायटी के फ्लैट में हुए दंपती की मौत के मामले में जानकारी मिली है कि पति ने पहले पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और फिर खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली।

बादशाहपुर थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शनिवार को स्वजन को सौंप दिया। परिवार ने बताया कि फरसाना अपने पति असलम के साथ तीन महीने पहले ही गुरुग्राम आई थी। दोनों मूल रूप से केरल के रहने वाले थे।

तीन महीने पहले ही आए थे गुरुग्राम दोनों की साढ़े तीन साल पहले लव-कम-अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद तीन साल तक दोनों बेंगलुरू में रहे और वहीं की एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे। तीन महीने पहले ही वे गुरुग्राम आए थे और एमथ्रीएम मरीना सोसायटी में किराये के फ्लैट में रह रहे थे।

यहां दोनों अलग-अलग कंपनियों में वेब डेवलपर के तौर पर काम कर रहे थे। दंपती का कोई बच्चा नहीं था। गुरुवार को असलम ने अपनी कंपनी के अधिकारियों को ई-मेल कर आत्महत्या की जानकारी दी थी। सूचना पर जब कंपनी के लोग और बादशाहपुर थाना पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो अंदर फरसाना का शव फर्श पर पड़ा था और असलम फंदे पर लटका हुआ था। गहरे सदमे में परिवार शनिवार को केरल से दोनों के परिवार वाले गुरुग्राम पहुंचे। फरसाना के भाई फैसल ने बताया कि दोनों में बहुत प्यार था। बहन ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्हें लगता है कि वर्क प्रेशर और हीट आफ द मोमेंट में यह घटना हुई है। परिवार ने थाने में किसी तरह की शिकायत नहीं दी है, वे इस घटना से गहरे सदमे में हैं।