CM सैनी के गुरुग्राम दौरे को लेकर कई कांग्रेस नेता किए गए नजरबंद, पार्टी बोली- लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम दौरे को लेकर सोमवार को पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। दौरे से दौरान शहर के कई कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह से लेकर दोपहर बाद तक ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव, प्रदेश प्रवक्ता सुबीर तंवर, फरुखनगर ब्लाक अध्यक्ष सुनील यादव, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव, राजीव यादव समेत कई कांग्रेस नेताओं के घर व कार्यालयों के बाहर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी घूमते दिखाई दिए।

इंटेलिजेंस की टीमों ने फोन कर उनके बारे में जानकारी जुटाई वहीं शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर को इंटेलिजेंस की टीमों ने फोन कर उनके बारे में जानकारी जुटाई। पंकज डावर सुबह नौ बजे ही अपने काम से रोहतक के लिए निकल गए थे।

ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनेकों कार्यकर्ताओं को उनके घर पर नजरबंद किया जाना बेहद निंदनीय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। वर्धन यादव ने कहा कि क्या अब सरकार जनता और विपक्ष के सवालों से इतनी घबरा गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद करना पड़ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से सभी साथियों के साथ खड़ी है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले को कमजोर नहीं किया जा सकता: पंकज डावर वहीं पंकज डावर ने कहा कि सत्ता के दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई से जनता की आवाज को न तो दबाया जा सकता है और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले को कमजोर किया जा सकता है।