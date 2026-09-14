सीएम सैनी के दौरे को लेकर गुरुग्राम में कई कांग्रेस नेता नजरबंद, पुलिस ने घरों के बाहर लगाया पहरा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम दौरे से पहले कई कांग्रेसी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री सैनी के गुरुग्राम दौरे से पहले कांग्रेस नेता नजरबंद
पुलिस ने ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों को घर में रोका
पिछले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम दौरे को लेकर सोमवार को पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। दौरे से पहले शहर के कई कांग्रेसी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव के आवास और कार्यालय के बाहर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी घूमते दिखाई दिए। वहीं शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर को इंटेलिजेंस की टीमों ने फोन कर उनके बारे में जानकारी जुटाई।
पंकज डावर सुबह नौ बजे ही अपने काम से रोहतक के लिए निकल गए थे। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव व अन्य कार्यकर्ताओं को भी घर में नजरबंद किया गया।
वर्धन यादव ने सरकार पर बोला हमला
ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनेकों कार्यकर्ताओं को उनके घर पर नजरबंद किया जाना बेहद निंदनीय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।
वर्धन यादव ने कहा कि क्या अब सरकार जनता और विपक्ष के सवालों से इतनी घबरा गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद करना पड़ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से सभी साथियों के साथ खड़ी है।
वहीं पंकज डावर ने कहा कि सत्ता के दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई से जनता की आवाज़ को न तो दबाया जा सकता है और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले को कमजोर किया जा सकता है।
दो हफ्ते पहले दिखाए थे सीएम के काफिले को काले झंडे
बता दें कि दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के गुरुग्राम आगमन पर कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए थे।
इस मामले में लापरवाही बरतने पर गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गुरुग्राम पुलिस पहले से ही सतर्क नजर आ रही है।
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