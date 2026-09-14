गुरुग्राम हिट एंड रन: 'मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था', महिला राइडर को टक्कर मारने वाली कार के मालिक का दावा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक महिला बाइकर के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, कार मालिक मनीष ने कहा कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। मनीष ने बताया कि उस समय मेरा दोस्त कल्याण कार चला रहा था।

पुलिस ने कार मालिक मनीष के बयान के आधार पर भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच किए जाने के बाद ही असली सच्चाई सामने आएगी। सड़क पर घिसटती गई बाइक रविवार को गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार ने महिला बाइकर की स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह बाइक से गिर गई और बाइक कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए।

महिला को चोटें आईं बाइक सवार युवती की पहचान सिया के रूप में हुई है। सड़क पर गिरने से उन्हें चोटें भी आईं। सिया ने मामले की जानकारी अपने इंस्टग्राम प्रोफाइल पर साझा की है। सिया के अनुसार, वह रविवार को अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक पर अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर राइड कर रही थीं। आरोप है कि राइड शुरू होने से ही एक कार में सवार लोग उनका पीछा कर रहे थे।

मुझे बाइक रोकने को कहा: सिया सिया ने कहा कि कार उनके करीब आई और उसमें बैठे लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी। सिया ने उन्हें दूरी बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उल्टा सिया को बाइक रोकने के लिए कहा।