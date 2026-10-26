गुरुग्राम में 1.98 करोड़ की ठगी, फर्जी रसीदों से फंस गया आरोपी; मिली जमानत

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में वरिष्ठ नागरिक से करीब 1.98 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने बैंक खातों, ई-मेल, मोबाइल नंबरों और वॉट्सएप रिकॉर्ड की जांच के जरिए हैदराबाद निवासी आरोपी अजहर अहमद उर्फ अकर्म तक पहुंच बनाई।

जांच में आरोपी के बैंक खातों में करीब 87.94 लाख रुपये ट्रांसफर होने की बात सामने आई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने आरोपी की तीसरी जमानत याचिका मंजूर कर ली। भावनात्मक दबाव बनाया शिकायतकर्ता प्रदीप कपूर को दो महिलाओं यांगजी शेरपा उर्फ याना और उसकी बहन नीमा ने कथित तौर पर मेडिकल इमरजेंसी और आर्थिक परेशानी का हवाला देकर बार-बार पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। रकम लौटाने का भरोसा देने के साथ भावनात्मक दबाव बनाया गया।