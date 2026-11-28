जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को नियमानुसार वापस भेजने की प्रक्रिया के तहत ट्रेन के माध्यम से रवाना कर दिया है। सभी को पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा और निगरानी में 27 नवंबर की शाम को रवाना किया गया।

गुरुग्राम पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पीओ स्टाफ की अलग-अलग कार्यवाहियों के दौरान एक महीने में इन 27 लोगों को हिरासत में लिया गया था। डिटेंशन सेंटर मानेसर में रखा गया वहीं, शुरुआती जांच में इनके पास भारत में रहने से संबंधित वैध वीजा, पासपोर्ट अथवा अन्य आवश्यक अनुमति नहीं पाई गई थी। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को डिटेंशन सेंटर मानेसर में रखा गया था