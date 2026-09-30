गुरुग्राम में अजब-गजब! बाइक की कीमत 80 हजार, पुलिस ने 10.30 लाख का काटा चालान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बाइक की कीमत 80 हजार, चालान 10 लाख 30 हजार। गुरुग्राम में यातायात नियमों की ऐसी अनदेखी सामने आई है कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। तीन साल में ही लाखों के चालान करा चुका बाइक सवार युवक जब पुलिस पकड़ में आया, तब भी वह रॉन्ग साइड में ही बाइक दौड़ा रहा था।

उद्योग विहार में शंकर चौक के पास रांग साइड बाइक दौड़ा रहे युवक को बुधवार दोपहर रोका तो जांच में पता चला कि बाइक पर 126 चालान पेंडिंग हैं। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। अंकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने जुलाई 2023 में खरीदी जांच में पता चला कि बाइक सवार युवक पिछले तीन साल से लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था। बाइक हीरो की एचएफ डीलक्स है, जिसे अंकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने जुलाई 2023 में खरीदी थी। खरीदने के बाद से ही बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड और मिस पेंट नंबर प्लेट के चलाने पर चालान पर चालान होते गए, लेकिन एक भी चालान जमा नहीं किया।

जोनल अधिकारी उद्योग विहार एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि वह बुधवार दोपहर टीम के साथ शंकर चौक के पास नियमित जांच कर रहे थे। तभी रांग साइड आ रहे बाइक सवार को रोका गया। बाइक को रोककर दस्तावेज मांगे गए तो चालक कुछ नहीं दिखा पाया।