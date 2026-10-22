प्याज के मोलभाव पर विवाद, सब्जी विक्रेता की मौत; जमालपुर में सनसनी

संवाद सहयोगी, पटौदी। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर स्थित झुग्गी बस्ती में बुधवार को 35 वर्षीय सब्जी विक्रेता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के गांव दुलौठ अहीर निवासी आत्माराम के रूप में हुई है।

बंजारा समुदाय से संबंध रखने वाला आत्माराम जमालपुर में मंदिर के सामने झुग्गी बनाकर रहता था और आसपास के गांवों में घूम-घूमकर आलू-प्याज एवं अन्य सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता था।