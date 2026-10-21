गुरुग्राम में किरायेदार दंपती ने फ्लैट से फ्रिज समेत अन्य सामान चुराया, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-81 के सिग्नेचर ग्लोबल सिनेरा सोसायटी स्थित फ्लैट में रहने वाले एक दंपती द्वारा फ्लैट खाली करने के दौरान सामान चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है।

खेड़कीदौला थाना पुलिस ने किरायेदार दंपती और उनके स्वजन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस ने किए कई खुलासे

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता कामना यादव ने बताया कि उन्होंने 13 जुलाई 2023 को अपना फ्लैट दिल्ली निवासी साक्षी को 25 हजार रुपये प्रतिमाह पर 11 महीने के एग्रीमेंट पर दिया था।

फ्लैट पूरी तरह फर्निश्ड था और सामान की सूची नोटरी से अटेस्ट कराकर दी गई थी। फ्लैट में साक्षी, उसके पति प्रवीण कुंडू, उसकी माता, भाई और एक बच्चा रहते थे।

जांच में सामने आई ये बातें

आरोप है कि दो अगस्त को साक्षी ने फोन कर कहा कि वे फ्लैट खाली कर बकाया किराया और सामान हैंडओवर कर देंगे। जब कामना दोपहर दो बजे फ्लैट पर पहुंचीं तो किरायेदार चाबी गेट पर देकर जा चुके थे।