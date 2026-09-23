गुरुग्राम में वीडियो कॉल पर 11 साल की मासूम को परिचित शख्स ने दिखाए निजी अंग, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-51 क्षेत्र में एक परिचित व्यक्ति द्वारा 11 साल की मासूम को वीडियो कॉल पर उसे निजी अंग दिखाए जाने का मामला सामने आया है। मासूम से इसकी जानकारी मिलने के बाद परिवारवालों ने आरोपित के खिलाफ शिकायत दी। महिला थाना पूर्वी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मंगलवार को पोक्सो के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 51 सोसायटी निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी 11 साल की बेटी सोसाइटी के माली के पास आती-जाती रहती थी। इससे उसका आरोपित के प्रति लगाव हो गया। वह अक्सर उससे वीडियो कॉल पर भी बात करती थी। आरोप है कि 19 सितंबर को आरोपित ने उसे वीडियो कॉल किया।