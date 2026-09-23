गुरुग्राम में मेट्रो के आगे कूदकर दी थी जान, दो साल बाद पत्नी समेत छह पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर 25 सितंबर 2024 को मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या करने के मामले में दो साल बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया। पत्नी व ससुराल के लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। मेट्रो थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी सुशांत कामरा ने दो साल पहले गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या कर ली थी। उस दौरान परिवार के लोगों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद पिता अजय कुमार ने अदालत में याचिका दायर की।

मेट्रो थाना प्रभारी को केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए मेट्रो थाना प्रभारी को केस दर्ज करने का आदेश दिया। अजय कुमार ने बताया कि उनका बेटा सुशांत गुरुग्राम में रहकर निजी कंपनी में काम करता था। इसी दौरान उसने यह कदम उठाया।