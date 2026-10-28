गुरुग्राम में फाइनेंस कंपनी कार्यालय में चोरी, लॉकर तोड़कर मोबाइल और दस्तावेज ले गए चोर

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सिविल लाइंस इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में चोरी का मामला सामने आया है।

तीन चोरों ने मुख्य दरवाजे का लाक तोड़कर कार्यालय में प्रवेश किया और लॉकर व दराजों को तोड़कर मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

चोरी कर गए कई सामान

जानकारी के अनुसार, फाइनेंस कंपनी में तीन चोर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इनमें से एक कार्यालय के अंदर घुसा, जबकि दो बाहर रहे। अंदर घुसे चोर ने पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया।

इसके बाद पेचकस और हथौड़े की मदद से केबिन की दराजों और लाकर के लाक तोड़ने शुरू कर दिए। चोर कार्यालय से मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य सामान ले गए। पूजा स्थल पर रखी तांबे की मूर्तियां भी चोरी होने की बात सामने आई है।