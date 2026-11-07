दीवाली पर घर जाने के लिए उमड़ी भीड़, ट्रेनें-मेट्रो से बस तक सब फुल; गुरुग्राम में धक्का-मुक्की और मारपीट की नौबत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली से एक दिन पहले घर जाने वालों की भीड़ से गुड़गांव रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पैक हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली।

जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी हुई, वहीं कई यात्री स्लीपर कोच में भी घुस गए। घर जाने के लिए यात्रियों ने गेट पर लटककर यात्रा की। कई यात्रियों में मारपीट तक की नौबत आ गई।

जीआरपी और आरपीएफ की टीम सुबह से लेकर शाम तक प्लेटफार्म पर सुरक्षा जांच करती रही और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही। दीवाली से एक दिन पहले गुड़गांव से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और टनकपुर के लिए चार ट्रेनें गुजरीं।

भुज-बरेली, उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर और दुराई-टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। इन ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिली, कई यात्रियों ने गेट पर खड़े होकर यात्रा की। एक-एक सीट पर 7-8 लोग बैठे भुज से होकर बरेली जाने वाली ट्रेन दोपहर डेढ़ बजे पहुंची। इसमें पीछे से ही ट्रेन फुल थी, किसी भी बोगी में पैर रखने की जगह नहीं थी। एक-एक सीट पर सात से आठ लोग बैठे हुए थे, वहीं ऊपर वाली लगेज सीटों पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसके 20 मिनट बाद ही उदयपुर-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन में भी यही हाल था। दोनों ट्रेनों का समय कुछ ही अंतराल में होने के कारण स्टेशन भी यात्रियों से पैक रहा।

न्यूजलपाईगुड़ी ट्रेन में जगह को लेकर यात्रियों के बीच मारपीट दोपहर डेढ़ बजे बाद जब न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस पहुंची तब यात्रियों के बीच सीट और जगह को लेकर विवाद हो गया। ट्रेन में जगह न मिलने पर प्लेटफार्म पर खड़े यात्री खिड़कियों के सहारे अंदर चढ़ने का प्रयास करने लगे।

वहीं, ट्रेन में पहले से सवार यात्रियों ने उन्हें जगह देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर यात्रियों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मारपीट तक की नौबत आ गई। लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया।