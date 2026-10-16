गहने घर पर सलामत, सिर्फ सामान बिखरा मिला; क्या किसी साजिश का शिकार हुई गुरुग्राम में टीचर की पत्नी?

सतीश राघव, सोहना। दौला गांव में 35 वर्षीय नीतू की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। घर का सामान बिखरा मिला, लेकिन महिला के गले में मंगलसूत्र, हाथ में अंगूठी और पैरों में पाजेब सुरक्षित थे।

ऐसे में वारदात के पीछे चोरी के बजाय किसी अन्य वजह की आशंका भी जांच के दायरे में है। यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं घर का सामान जानबूझकर तो नहीं बिखेरा गया, ताकि हत्या को चोरी से जोड़कर जांच को भटकाया जा सके। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी भी आशंका की पुष्टि नहीं की है।

जेवरात सुरक्षित मिलने से लूटपाट पर सवाल स्थानीय लोगों के अनुसार, वारदात से जुड़े संदिग्ध दो बाइकों पर आए थे। चार युवकों में से दो ने हेलमेट पहन रखे थे, जबकि अन्य दो ने कपड़े से चेहरे ढक रखे थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

संदिग्धों की आवाजाही, घर के आसपास उनकी गतिविधियों और वारदात के समय से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है। महिला के शरीर पर मौजूद जेवरात सुरक्षित मिलने से लूटपाट की आशंका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसे थे तो उन्होंने जेवरात क्यों नहीं लिए? क्या वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश या अन्य वजह थी? क्या सामान बिखेरना जांच को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश थी?