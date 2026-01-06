गुरुग्राम में सड़क किनारे मिला व्यापारी का शव, सिर पर है चोट; परिवार हत्या तो पुलिस बता रही हादसा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-10ए थाना क्षेत्र के बसई गांव के बाहर रामा गार्डन के पास मंगलवार सुबह एक व्यापारी का शव पाया गया है। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। जहां शव मिला, वहीं सड़क किनारे व्यापारी की ब्रेजा गाड़ी भी खड़ी मिली है।

व्यापारी की पहचान बसई गांव के रहने वाले 55 वर्षीय संजय शर्मा के रूप में की गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस इसे सड़क हादसा मान रही है। परिवार ने कहा कि संजय शर्मा का कारोबारहै और डीपीएस कॉलेज में कैंटीन है। वह मूल रूप से पलवल के विधावली गांव का रहने वाले थे।