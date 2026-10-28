गुरुग्राम में सात अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। सेक्टर-72 स्थित फाजिलपुर झाड़सा गांव की राजस्व संपदा में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

मंगलवार को जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट (डीटीपीई) की टीम ने मौके पर तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाया।

चलाया गया पीला पंजा...

इस दौरान सात बहुमंजिला इमारतों को सील किया गया, जबकि एक निर्माणाधीन इमारत को पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

इंफोर्समेंट टीम की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों में नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया।

बड़े स्तर जारी है अवैध निर्माण

विभाग के अनुसार, संबंधित कॉलोनी अनधिकृत है और यहां बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। कई इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिल तक निर्माण किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में अवैध कॉलोनी के साथ-साथ यहां हो रहे अनधिकृत निर्माण भी विभाग के निशाने पर हैं।