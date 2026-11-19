संदीप कुमार, गुरुग्राम। शहर की सड़कों के डिवाइडर पर ऊंची ग्रिल लगाने के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इन्हें काटकर छोटा कर रहा है।

वर्ष 2024-25 में विभिन्न सड़कों पर लगाई गई इन ग्रिल की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। अब उच्चाधिकारियों के आदेश पर इन्हें हटाकर ऊंचाई कम की जा रही है। शीतला माता रोड और सेक्टर-30-31 डिवाइडिंग रोड पर ग्रिल काटने का काम शुरू कर दिया गया है।

हाईवे जैसी ऊंची ग्रिल शहर की सड़कों पर लगाई जीएमडीए की ओर से शहर की कई प्रमुख सड़कों पर डिवाइडर के बीच ऊंची ग्रिल लगवाई गई थी। इनमें शीतला माता रोड, सेक्टर-30-31 डिवाइडिंग रोड के अलावा कन्हई रोड और ओल्ड दिल्ली रोड भी शामिल हैं। इन ग्रिल की ऊंचाई इतनी अधिक रखी गई थी कि ये शहर की सामान्य सड़कों के बजाय हाईवे पर लगाई जाने वाली ग्रिल जैसी दिखाई देती थीं।

इससे सड़कों का स्वरूप प्रभावित होने के साथ शहर की सुंदरता भी बिगड़ रही थी। इसके अलावा ग्रिल की ऊंचाई को लेकर निर्धारित मानकों पर भी सवाल उठे थे। एमओआरटीएच और आइआरसी के नियमों की अनदेखी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और भारतीय सड़क कांग्रेस (आइआरसी) के मानकों के अनुरूप ग्रिल लगाने के बजाय अधिक ऊंचाई की ग्रिल लगाई गई थीं। अब इन्हें काटकर निर्धारित स्वरूप में लाने का काम किया जा रहा है।