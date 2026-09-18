गुरुग्राम में जेनपैक्ट का बड़ा विस्तार: 8000 कर्मचारियों के लिए किराए पर लिया नया ऑफिस, 450 करोड़ का करार

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। आईटी क्षेत्र की कंपनी जेनपैक्ट ने एएसएफ समूह की ओर से विकसित ग्वाल पहाड़ी स्थित एएसएफ इंसिग्निया परिसर में अपने कार्यालय के लिए करीब चार लाख वर्ग फुट जगह किराये पर ली है। कई वर्षों के लिए हुए इस करार की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता करीब 420 से 450 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इस करार के तहत जेनपैक्ट एएसएफ इंसिग्निया परिसर में स्थित किंग्स कैन्यन भवन का पूरा हिस्सा अपने कार्यालय के लिए इस्तेमाल करेगी। करीब 50 एकड़ में फैला यह परिसर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर ग्वाल पहाड़ी के पास स्थित है। यहां बड़े संस्थानों के लिए कार्यालय और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। काम शुरू करने की संभावना एएसएफ समूह के अनुसार, जेनपैक्ट के नई कार्यालय में करीब 5000 से 8000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता होगी। इस जगह को चौबीसों घंटे कामकाज के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। जेनपैक्ट के यहां 2027 की दूसरी तिमाही में काम शुरू करने की संभावना है।