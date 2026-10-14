फरुखनगर में महिला की संदिग्ध मौत, पति पर गला घोंटकर हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, फरुखनगर (गुरुग्राम)। फरुखनगर के वार्ड-2 में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

वारदात के बाद पति महिला के शव को निजी अस्पताल में छोड़कर 10 महीने के बच्चे को लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पति करता था मारपीट

मृतका की पहचान 27 साल की भावना शर्मा के रूप में हुई है। उसका मायका हापुड़ के पिलखुवा गांव में है। दिसंबर 2024 में उसकी शादी मोकलवास निवासी गौतम शर्मा से हुई थी। शादी के बाद दोनों फरुखनगर के वार्ड-2 में अपने मकान में रह रहे थे। उनका एक 10 महीने का बच्चा भी है।

मायके वालों के अनुसार, मंगलवार शाम भावना ने फोन कर बताया था कि पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और गला दबा रहा है। कुछ देर बाद ही गौतम ने मायके में फोन कर सूचना दी कि भावना ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है।