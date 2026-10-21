गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर को मिला बिजली वितरण लाइसेंस, उपभोक्ताओं को मिलेगा बेहतर सेवा का विकल्प

विनय त्रिवेदी, बादशाहपुर। आवासीय सोसायटियों, ऊंची इमारतों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के तेजी से विस्तार के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।

मानेसर और सोहना जैसे क्षेत्रों में भी बिजली की खपत बढ़ रही है। अनुमान है कि गुरुग्राम और नूंह के लाइसेंस क्षेत्र में सालाना बिजली बिक्री 2024-25 के 12,220 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2030-31 तक 18,224 मिलियन यूनिट हो जाएगी।

बिजली की बढ़ रही मांग बिजली की बढ़ती मांग के साथ उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन, भरोसेमंद आपूर्ति और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की जरूरत महसूस हुई। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने 19 अक्टूबर को निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह राजस्व जिलों में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया है। कंपनी अगले पांच वर्षों में नेटवर्क विकसित करने पर 4,717 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इससे दोनों जिलों के 8.3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को भविष्य में बिजली वितरक चुनने का विकल्प मिलेगा। अक्टूबर 2025 तक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास नए मीटर लगाने और बिजली का भार बढ़ाने के 1,08,590 आवेदन लंबित थे। बिजली कनेक्शन और सेवाओं से जुड़ी देरी भी इस क्षेत्र में वैकल्पिक वितरण व्यवस्था लाने के प्रमुख कारणों में शामिल रही।