यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम पुलिस ने छोड़ा, जंतर-मंतर जाने पर कार्रवाई की सख्त चेतावनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले शनिवार सुबह हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ध्रुव राठी को देर रात गुरुग्राम पुलिस ने छोड़ दिया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार सुबह करीब पौने आठ बजे सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार में उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया था।

जानकारी के अनुसार, ध्रुव राठी बीते दिनों जर्मनी से भारत आए थे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।