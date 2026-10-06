गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर डिलीवरी ब्वॉय के सीने के आरपार हुआ लोहे का पाइप, अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत; CCTV देंगे सुराग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टावर के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से 37 वर्षीय डिलीवरी बॉय अजय कुमार की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक सवार एक्सप्रेसवे की कंक्रीट सुरक्षा दीवार से जा टकराया। दीवार पर लगा लोहे का पाइप उसके सीने के आरपार हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से भिड़ी मृतक दिल्ली के सुल्तानपुरी का रहने वाला था और गुरुग्राम व दिल्ली में डिलीवरी एक्जीक्यूटिव का काम करता था। पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 2:45 से 3 बजे के बीच वह बाइक से इफको चौक से राजीव चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार से जा भिड़ी।

कुछ स्थानों पर खुले पड़े हैं पाइप हादसे के बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कंक्रीट की दीवार पर करीब तीन इंच चौड़े खोखले लोहे के पाइप लगाए गए हैं। इन्हें प्लेटों के माध्यम से दीवार से जोड़ा गया है। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में पाइप चोरी हो चुके हैं, जबकि कई जगह समय के साथ प्लेट से निकल गए हैं या क्षतिग्रस्त हैं। कुछ स्थानों पर पाइप खुले पड़े हैं।