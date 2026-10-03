दिल्ली-रेवाड़ी रेल रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से ट्रैफिक ब्लॉक, 4 दिन के लिए 24 ट्रेनें रद; कुछ के बदले गए मार्ग
दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण 7 अक्टूबर को छह घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इसके चलते 5 ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य
7 अक्टूबर को छह घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक
5-8 अक्टूबर तक 24 ट्रेनें रद्द, कई मार्ग परिवर्तित
जागरण संवाददाता, पटौदी (गुरुग्राम)। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला-पालम के बीच आटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा। इसके लिए सात अक्टूबर को छह घंटे का ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते पांच से आठ अक्टूबर तक इस रेलखंड से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद करने, कुछ के मार्ग में बदलाव तथा कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में शार्ट टर्मिनेट या शार्ट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया है।
इन ट्रेनों को किया गया रद
|तारीख
|ट्रेन नंबर
|रद रहने वाली ट्रेन का नाम/मार्ग
|5 अक्टूबर
|14087
|दिल्ली – जैसलमेर
|6 अक्टूबर
|12215
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ
|12216
|बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ
|14088
|जैसलमेर – दिल्ली
|15307
|तिलक ब्रिज – सिरसा
|20983
|भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|7 अक्टूबर
|12985
|जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर
|12986
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – जयपुर डबल डेकर
|12065
|अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी
|12066
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर जनशताब्दी
|22452
|चंडीगढ़ – बांद्रा टर्मिनस
|15308
|सिरसा – तिलक ब्रिज
|26481
|जोधपुर – दिल्ली कैंट वंदे भारत
|26482
|दिल्ली कैंट – जोधपुर वंदे भारत
|20984
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज
|64095
|नई दिल्ली – शकूरबस्ती
|74033
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – फर्रुखनगर
|74036
|फर्रुखनगर – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|54421
|दिल्ली – रेवाड़ी
|54417
|दिल्ली – रेवाड़ी
|74003
|दिल्ली – रेवाड़ी
|74002
|रेवाड़ी – दिल्ली
|54310
|हिसार – दिल्ली यात्री
|8 अक्टूबर
|22451
|बांद्रा टर्मिनस – चंडीगढ़
आठ ट्रेनों का बदलेगा मार्ग
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|तारीख
|टिप्पणी
|14662
|जम्मूतवी – बाड़मेर
|6 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|14321
|बरेली – भुज
|7 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|09524
|शकूरबस्ती – ओखा
|7 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|09523
|ओखा – साबरमती
|6 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|19403
|भुज – दिल्ली
|6 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|14312
|भुज – बरेली
|6 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|09203
|वेरावल – हरिद्वार
|6 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
|20424
|पातालकोट एक्सप्रेस (फिरोजपुर कैंट – सिवनी)
|7 अक्टूबर
|परिवर्तित मार्ग
इनमें से कई ट्रेनें दिल्ली – रोहतक – भिवानी – रेवाड़ी मार्ग से संचालित की जाएंगी।
शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|परिवर्तन का विवरण
|14030
|मुक्तसर – दिल्ली सराय गंगानगर एक्सप्रेस
|नई दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट
|14029
|गंगानगर – दिल्ली
|रेवाड़ी में शॉर्ट टर्मिनेट
|54411
|रेवाड़ी – दिल्ली
|नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट
देरी/नियंत्रित ट्रेनें
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|परिवर्तन का विवरण
|15715
|किशनगंज – अजमेर
|2 घंटे 40 मिनट देरी से चलेगी
|12916
|दिल्ली – साबरमती
|55 मिनट देरी से चलेगी
|12323
|हावड़ा – बाड़मेर
|दिल्ली में 15 मिनट नियंत्रित
रेल यात्रियों को सलाह दी गई है कि पांच से आठ अक्टूबर के बीच यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक सूचना या संबंधित माध्यम से जरूर जांच लें। दैनिक रेल यात्री संघ पटौदी के अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी कर लें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।