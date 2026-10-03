दिल्ली-रेवाड़ी रेल रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से ट्रैफिक ब्लॉक, 4 दिन के लिए 24 ट्रेनें रद; कुछ के बदले गए मार्ग

जागरण संवाददाता, पटौदी (गुरुग्राम)। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला-पालम के बीच आटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा। इसके लिए सात अक्टूबर को छह घंटे का ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते पांच से आठ अक्टूबर तक इस रेलखंड से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद करने, कुछ के मार्ग में बदलाव तथा कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में शार्ट टर्मिनेट या शार्ट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया है।

इन ट्रेनों को किया गया रद तारीख ट्रेन नंबर रद रहने वाली ट्रेन का नाम/मार्ग 5 अक्टूबर 14087 दिल्ली – जैसलमेर 6 अक्टूबर 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला – बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ 12216 बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ 14088 जैसलमेर – दिल्ली 15307 तिलक ब्रिज – सिरसा 20983 भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला 7 अक्टूबर 12985 जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर 12986 दिल्ली सराय रोहिल्ला – जयपुर डबल डेकर 12065 अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी 12066 दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर जनशताब्दी 22452 चंडीगढ़ – बांद्रा टर्मिनस 15308 सिरसा – तिलक ब्रिज 26481 जोधपुर – दिल्ली कैंट वंदे भारत 26482 दिल्ली कैंट – जोधपुर वंदे भारत 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज 64095 नई दिल्ली – शकूरबस्ती 74033 दिल्ली सराय रोहिल्ला – फर्रुखनगर 74036 फर्रुखनगर – दिल्ली सराय रोहिल्ला 54421 दिल्ली – रेवाड़ी 54417 दिल्ली – रेवाड़ी 74003 दिल्ली – रेवाड़ी 74002 रेवाड़ी – दिल्ली 54310 हिसार – दिल्ली यात्री 8 अक्टूबर 22451 बांद्रा टर्मिनस – चंडीगढ़ आठ ट्रेनों का बदलेगा मार्ग ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम / मार्ग तारीख टिप्पणी 14662 जम्मूतवी – बाड़मेर 6 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 14321 बरेली – भुज 7 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 09524 शकूरबस्ती – ओखा 7 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 09523 ओखा – साबरमती 6 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 19403 भुज – दिल्ली 6 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 14312 भुज – बरेली 6 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 09203 वेरावल – हरिद्वार 6 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग 20424 पातालकोट एक्सप्रेस (फिरोजपुर कैंट – सिवनी) 7 अक्टूबर परिवर्तित मार्ग इनमें से कई ट्रेनें दिल्ली – रोहतक – भिवानी – रेवाड़ी मार्ग से संचालित की जाएंगी। शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम / मार्ग परिवर्तन का विवरण 14030 मुक्तसर – दिल्ली सराय गंगानगर एक्सप्रेस नई दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट 14029 गंगानगर – दिल्ली रेवाड़ी में शॉर्ट टर्मिनेट 54411 रेवाड़ी – दिल्ली नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट देरी/नियंत्रित ट्रेनें ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम / मार्ग परिवर्तन का विवरण 15715 किशनगंज – अजमेर 2 घंटे 40 मिनट देरी से चलेगी 12916 दिल्ली – साबरमती 55 मिनट देरी से चलेगी 12323 हावड़ा – बाड़मेर दिल्ली में 15 मिनट नियंत्रित रेल यात्रियों को सलाह दी गई है कि पांच से आठ अक्टूबर के बीच यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक सूचना या संबंधित माध्यम से जरूर जांच लें। दैनिक रेल यात्री संघ पटौदी के अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी कर लें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।