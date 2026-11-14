छठ पूजा पर गुरुग्राम के शीतला मंदिर में बना कृत्रिम घाट, 35 हजार से अधिक श्रद्धालु सूर्य देव को दे सकेंगे अर्घ्य

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को इसका दूसरा दिन है। शीतला माता मंदिर की पार्किंग में एक कृत्रिम घाट बनाया गया है। जहां पर 35000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पूजा करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम में 50 से ज्यादा जगह पर यह पर्व मनाया जाएगा।