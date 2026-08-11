गुरुग्राम के जलभराव में नाव उतारकर मार्केटिंग करना पड़ा भारी, चालान के झूठे दावे पर कंपनी ने मांगी माफी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में जलभराव के दौरान मार्केटिंग के लिए सड़क पर नाव उतारने वाली कंपनी का स्टंट "झूठ" की नाव बनकर रह गया।

कार्स 24 की ब्रांड हेड द्वारा 50 हजार रुपये के चालान का दावा करने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और पूरे मामले को फर्जी करार दिया। फजीहत होने के बाद कंपनी को प्रशासन और जनता से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी।