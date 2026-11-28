दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटना: दो लोगों की मौत; 3 घायल
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह हादसा नूह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में हुआ।
HighLights
मौके पर ही एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई
पीटीआई, नूंह। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह हादसा नूह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में हुआ।
पुलिस ने बताया कि दिल्ली से जयपुर जा रही एक कार शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे नियंत्रण खो बैठी। सैमिर गांव के पास ड्राइवर के सो जाने की आशंका है, जिसके कारण कार रेलिंग तोड़ती हुई एक कल्वर्ट (नाली) से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
प्रारंभिक जांच के मुताबिक, कार में पांच लोग सवार थे — तीन महिलाएं और दो पुरुष। मौके पर ही एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं और एक पुरुष घायल हुए।
जांच अधिकारी एएसआई संजीत ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को बचाया और उन्हें मंडीखेड़ा के अल-आफिया अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। मृतकों के शव भी अस्पताल के मोर्चरी में रखे गए।
पुलिस ने कहा कि अभी तक मृतकों और घायलों की पहचान तथा उनके निवास स्थान की जानकारी सामने नहीं आई है। आगे जांच जारी है।