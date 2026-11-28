पीटीआई, नूंह। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह हादसा नूह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में हुआ।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली से जयपुर जा रही एक कार शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे नियंत्रण खो बैठी। सैमिर गांव के पास ड्राइवर के सो जाने की आशंका है, जिसके कारण कार रेलिंग तोड़ती हुई एक कल्वर्ट (नाली) से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।