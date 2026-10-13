हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तबीयत हुई खराब, दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हुड्डा मंगलवार को रूटीन चेक-अप के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान डॉक्टरों ने उन्हें रातभर अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी है।

अस्पताल में परिवार मौजूद

मिली जानकारी के बाद बुधवार को उनका कुछ खास टेस्ट होना है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी आशा हुड्डा औरे बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अस्पताल में मौजूद हैं।

अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्हें किस वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में स्थिति साफ होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम के स्वास्थ्य को लेकर उनके प्रशंसकों में चिंता का माहौल है।