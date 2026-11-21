जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी कई दवाइयां अब मरीजों को बाजार के मुकाबले 50 से 70 प्रतिशत तक कम कीमत पर मिल सकेंगी।

सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में शुक्रवार से अमृत फार्मेसी की शुरुआत हो गई। यहां कैंसर, ट्यूमर और हृदय रोग सहित विभिन्न बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध होंगी। लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में विधायक मुकेश शर्मा ने फार्मेसी का उद्घाटन किया।

इस दौरान मेयर राजरानी मल्होत्रा और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के चेयरमैन रामअवतार गर्ग भी मौजूद रहे। इलाज का आर्थिक बोझ होगा कम विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि अमृत फार्मेसी आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। यहां से कम कीमत पर दवाइयां मिलने से मरीजों और उनके परिजनों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा।

इस फार्मेसी का लाभ केवल अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के किसी भी हिस्से से लोग यहां दवाइयां खरीद सकेंगे। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में यमुनानगर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।