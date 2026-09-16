एडिडास ने 50% इंजीनियरों को दिखाया बाहर का रास्ता, गुरुग्राम टेक हब में छंटनी से मचा हड़कंप 

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। एडिडास ने गुरुग्राम स्थित अपने इंडिया टेक हब में बड़े पैमाने पर छंटनी की पुष्टि की है। कंपनी के टेक्नोलॉजी संगठन में कई पदों को कम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 700 कर्मचारियों वाले इस हब में करीब 350 या उससे अधिक कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, जो कुल वर्कफोर्स का करीब 45 से 50 प्रतिशत है। हालांकि एडिडास ने सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर समेत कई भूमिकाओं पर असर पड़ा है। 15 सितंबर को आयोजित टाउन हॉल में कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रभावित कर्मचारियों को दो समूहों में बांटा गया है। कुछ को उसी दिन एग्जिट लेटर मिल गए, जबकि दूसरे समूह को दिसंबर तक कंपनी में रहने को कहा गया है। इन कर्मचारियों को अन्य टेक्नोलॉजी हब के सहयोगियों को हैंडओवर पूरा करना है और साथ ही संगठन के अंदर अन्य भूमिकाओं की तलाश भी करनी है।

प्रभावित कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध: एडिडास एडिडास ने बयान में कहा, “हमने टेक्नोलॉजी संगठन में कई भूमिकाओं को कम करने का कठिन फैसला लिया है। यह हमारे ऑपरेटिंग मॉडल को व्यवसाय की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। हम अपने सहयोगियों के योगदान के लिए गहराई से आभारी हैं और प्रभावित कर्मचारियों को संक्रमण काल में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

कंपनी का कहना है कि ये बदलाव संगठन के कुछ हिस्सों को सरल बनाने, महत्वपूर्ण क्षमताओं को मजबूत करने और लंबे समय के लिए एडिडास को बेहतर स्थिति में लाने के लिए हैं। व्यवसाय और तकनीक के माहौल में हो रहे बदलावों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।