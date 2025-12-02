Haryana News: फतेहाबाद के टोहाना में व्हाट्सएप पर मांगी 50 लाख की रंगदारी, दो लोग गिरफ्तार
टोहाना सीआईए टीम ने व्हाट्सएप पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में मोहित और साहिल नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लवली सपड़ा समेत तीन लोगों को कॉल कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपियों को पकड़ा और साहिल के पास से मोबाइल और जिंदा कारतूस बरामद किए। साहिल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि मोहित को रिमांड पर लिया गया है।
संवाद सहयोगी, टोहाना। सीआइए टोहाना टीम ने वाट्सएप पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में जींद के जुलाना के वार्ड 11 निवासी मोहित और टोहाना के कन्हेड़ी निवासी साहिल को गिरफ्तार किया है।
सीआइए प्रभारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार के अनुसार 22 नवंबर की रात करीब सवा 8 बजे लवली सपड़ा, परमजीत सिंह और राहुल छाबड़ा के व्हाट्सएप नंबरों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने काल कर रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच, सर्विलांस और काल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन और पहचान की।
सीआइए टीम ने दबिश देकर दोनों को काबू कर लिया। आरोपित साहिल के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 5 जिंदा रौंद बरामद किए हैं।
पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपित साहिल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि आरोपित मोहित को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है, ताकि वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, नेटवर्क और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की जा सके। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल व पांच जिंदा रौंद बरामद किए है।
