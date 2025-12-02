Haryana News: फतेहाबाद के टोहाना में व्हाट्सएप पर मांगी 50 लाख की रंगदारी, दो लोग गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, टोहाना। सीआइए टोहाना टीम ने वाट्सएप पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में जींद के जुलाना के वार्ड 11 निवासी मोहित और टोहाना के कन्हेड़ी निवासी साहिल को गिरफ्तार किया है।

सीआइए प्रभारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार के अनुसार 22 नवंबर की रात करीब सवा 8 बजे लवली सपड़ा, परमजीत सिंह और राहुल छाबड़ा के व्हाट्सएप नंबरों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने काल कर रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच, सर्विलांस और काल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन और पहचान की।