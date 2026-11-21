संवाद सूत्र, रतिया (फतेहाबाद)। पुलिस हिरासत से फरार होने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में थाना सदर रतिया पुलिस ने आरोपित संदीप उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित गांव खेत ढाणी खूनन निवासी है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस चौकी नागपुर प्रभारी एएसआइ बसंत सिंह के अनुसार, संदीप को दो नवंबर को एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान वह पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस चौकी नागपुर और अपराध जांच शाखा रतिया की टीमों ने उसकी तलाश शुरू की।