जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शेयर मार्केट और ऑनलाइन निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले नेटवर्क का फतेहाबाद पुलिस ने पर्दाफाश हुआ है। साइबर अपराधियों ने सोमा सिटी मार्केट में कार्यालय बनाकर बैंक खातों के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन का नेटवर्क चला रखा था।

इस कारोबार में सब्जी बेचने वालों और छोटे कर्मचारियों के बैंक खाते तीन से पांच हजार रुपये में खरीदे जाते थे। इन खातों को डिजिटल पैनल से जोड़कर ठगी की रकम का लेनदेन किया जाता था। खाता फ्रीज होने पर उसे हटाकर तुरंत दूसरा खाता जोड़ दिया जाता था।

पुलिस ने कार्यालय पर छापा मारकर 56 एटीएम कार्ड सहित बैंकिंग दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए हैं। मामले में हिसार के गांव चिकनवास निवासी अमित को गिरफ्तार किया गया है। वही मुख्य आरोपित अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

सोमा सिटी मार्केट की दूसरी मंजिल पर चल रहा था कार्यालय 20 नवंबर को साइबर क्राइम थाना पुलिस बैंक खातों और सिम प्वाइंट ऑफ सेल का सत्यापन कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि सेक्टर-4 स्थित सोमा सिटी मार्केट की दूसरी मंजिल पर बने कार्यालय से भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगा जा रहा है। पुलिस ने सर्च वारंट लेकर कार्यालय में छापा मारा।

वहां अमित लैपटाप और मोबाइल के माध्यम से मैट्रिक्स पैनल पर बैंक खातों का लेनदेन करता मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित खुद को निवेश कंपनियों से जुड़ा बताकर लोगों से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डलवाते थे। इन खातों को डिजिटल पैनल के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। यह कारोबार करीब डेढ़ महीने से चल रहा था।

खाता फ्रीज होते ही बदल देते थे बैंक खाता जांच में सामने आया कि गिरोह जरूरतमंद लोगों, सब्जी विक्रेताओं और छोटे कर्मचारियों से तीन से पांच हजार रुपये देकर उनके बैंक खाते हासिल करता था। इन खातों को मैट्रिक्स और फर्स्ट पे डिजिटल पैनल पर जोड़कर रकम का लेनदेन किया जाता था।

जब साइबर ठगी की शिकायत के बाद किसी बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाता तो उसे पैनल से हटाकर दूसरे बैंक खाते को जोड़ दिया जाता था, ताकि लेनदेन बाधित न हो। ठगी की रकम एटीएम और सीएससी केंद्रों के माध्यम से निकलवाने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के माध्यम से कई लोगों की रकम अलग-अलग खातों में स्थानांतरित की गई है।

56 एटीएम कार्ड सहित बैंकिंग दस्तावेज और उपकरण बरामद पुलिस ने छापामारी के दौरान दो लैपटाप, 56 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, सात चैकबुक, नौ मोहरें, दो गूगल पे पीओएस मशीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा डिजिटल पैनल, टेलीग्राम ग्रुप और लेनदेन के स्क्रीनशाट से संबंधित साक्ष्य भी कब्जे में लिए गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक यह काम करते थे। जिनका खाता खरीदा जाता था उसे हर महीने दो से तीन हजार रुपये दिए जाते थे।