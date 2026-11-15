हरियाणा के परिवार ने जीता दिल, लाखों का दहेज और सोना ठुकराया; महज एक रुपये और नारियल के शगुन से रचाई सगाई

प्रवीन जग्गा, भूना। समाज में जब विवाह के नाम पर लाखों रुपये की नकदी, सोने के आभूषण और महंगे उपहारों की अपेक्षा की जाती है, ऐसे दौर में भूना खंड के गांव ढाणी गोपाल के एक परिवार ने सामाजिक बदलाव की अनूठी मिसाल पेश की है।

परिवार ने दुल्हन पक्ष की ओर से दिए जाने वाले लाखों रुपये के दहेज और सोने के आभूषणों को विनम्रता से ठुकराते हुए महज एक रुपये और नारियल के शगुन से रिश्ता पक्का किया।

परिवार का मानना है कि विवाह कोई आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान का रिश्ता है। खीचड़ परिवार की इस पहल की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है।

गांव ढाणी गोपाल निवासी सतबीर सिंह खीचड़ एवं सरोज देवी के 24 वर्षीय बेटे अजय कुमार का विवाह 20 नवंबर को गांव मुंशीवाला निवासी भगवान दास मूंड एवं किताबें देवी की बेटी सोनू के साथ तय हुआ है।

अजय भूना की गोल मार्केट में बूट हाउस का संचालन करते हैं, जबकि सोनू सिरसा पुलिस में कांस्टेबल हैं। दोनों परिवार खेतीबाड़ी से जुड़े होने के साथ आर्थिक रूप से संपन्न हैं।

अजय के दादा सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक हैं, जिनकी लंबे समय से इच्छा रही है कि समाज से दहेज जैसी कुरीति समाप्त होनी चाहिए।

शनिवार को आयोजित सगाई एवं टीका समारोह में गांव मुंशीवाला से करीब 30 लोग पहुंचे। पारंपरिक रस्म के दौरान जब लड़की पक्ष की ओर से शगुन की राशि और सोने के आभूषण भेंट करने की तैयारी की गई तो खीचड़ परिवार ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। परिवार ने केवल एक रुपये और नारियल स्वीकार कर सगाई की रस्म पूरी की। इस सादगीपूर्ण आयोजन ने उपस्थित लोगों को भी सामाजिक बदलाव का संदेश दिया।