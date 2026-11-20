जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। आमजन की शिकायतों के समाधान में लापरवाही और देरी अब अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकती है। सीएम विंडो पर आने वाली कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए, जबकि एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का 48 घंटे के भीतर निस्तारण कर रिपोर्ट भेजनी होगी।

डीसी डॉ. विवेक भारती ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए शिकायतों की नियमित निगरानी और समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

शुक्रवार को जीएमडीए के सीईओ डीके बेहरा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने जिला उपायुक्तों को ओवरड्यू शिकायतों को तुरंत अपने स्तर पर लेकर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीसी डॉ. विवेक भारती ने लघु सचिवालय के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान विभागवार लंबित शिकायतों की स्थिति जांची।

शिकायतकर्ता से फोन पर लें संतुष्टि का फीडबैक डीसी ने एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का 48 घंटे के भीतर निस्तारण कर निर्धारित समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत का समाधान करने के बाद संबंधित व्यक्ति से फोन पर संपर्क कर यह भी पता लगाया जाए कि उसे वास्तविक राहत मिली है या नहीं।

केवल पोर्टल पर शिकायत को निस्तारित दिखा देना पर्याप्त नहीं है। सीएम विंडो की शिकायतों के संबंध में डीसी ने निर्देश दिए कि 30 दिन से अधिक कोई शिकायत लंबित न रहे। शिकायत अपलोड करते समय संबंधित विभाग की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्पष्ट और तथ्यात्मक होनी चाहिए।