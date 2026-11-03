फतेहाबाद में 50 साल पुराना जमीन विवाद सुलझा, कब्जे वाली सवा दो एकड़ जमीन छोड़ने पर बनी सहमति

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुश्तैनी जमीन को लेकर करीब 50 साल से चला आ रहा विवाद आखिरकार पुलिस की मध्यस्थता से सुलझ गया। गांव में दो परिवारों के बीच सवा दो एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

जमीन के कागजात एक पक्ष के नाम थे, जबकि दूसरे पक्ष का उस पर कब्जा था। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायतें भी दी गई थीं। ऐसे में पुलिस चौकी कुलां के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कश्मीर सिंह ने दोनों परिवारों की बैठक करवाकर बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास किया। पुलिस की समझाइश के बाद कब्जे वाली जमीन छोड़ने पर सहमति बनी और दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया।

जमीन विवाद जगपाल व जसवीर के परिवार तथा जगदीप व रोहिलाराम के परिवार के बीच था। दोनों परिवार एक ही पुश्तैनी परिवार से संबंधित हैं। विवाद की मुख्य वजह करीब सवा दो एकड़ दादलाई जमीन थी। जगपाल और जसवीर के परिवार का इस जमीन पर कब्जा था, जबकि जमीन के दस्तावेज जगदीप और रोहिलाराम के नाम थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब पांच दशक से विवाद चला आ रहा था। विवाद के चलते दोनों परिवारों की ओर से पुलिस को शिकायतें दी गई थीं। लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया।