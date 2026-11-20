जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। देवउठनी एकादशी पर आज जिलेभर में विवाह समारोहों की धूम रहेगी। शहर से लेकर गांवों तक करीब 350 शादियां होने का अनुमान है। शुभ मुहूर्त के साथ ही बैंड-बाजा, डीजे, घोड़ी, कैटरिंग, फूलों की सजावट और मैरिज पैलेस तक सबकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है।

शादी के सीजन की इस पहली बड़ी तारीख ने बाजार से लेकर विवाह आयोजन से जुड़े कारोबारियों तक में उत्साह बढ़ा दिया है। एक ओर मैरिज पैलेस और धर्मशालाओं में सजावट अंतिम चरण में है तो दूसरी ओर मिठाई, सब्जी, कपड़े और आभूषण खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है।

शादियों में दूल्हे और बारातियों के स्वागत तथा नोट उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नोटों की मालाओं की मांग भी बढ़ गई है। 10-10 रुपये के नोटों वाली 1000 रुपये की माला 1400 रुपये में मिल रही है। वहीं नोटों की गड्डी तैयार करवाने के लिए 1600 रुपये तक लिए जा रहे हैं। शादी के आयोजनों में इन मालाओं और गड्डियों का इस्तेमाल परंपरा और दिखावे का हिस्सा बन गया है। देवउठनी एकादशी पर एक साथ बड़ी संख्या में शादियां होने के कारण बैंड-बाजा, डीजे और घोड़ी संचालकों की बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। कई परिवारों को आयोजन की तारीख तय करते ही संबंधित सेवाओं की बुकिंग करवानी पड़ी।

मिठाइयों के दाम बढ़े, रसगुल्ला 200 रुपये किलो तक पहुंचा शादी समारोहों में मिठाइयों की मांग बढ़ने का असर कीमतों पर भी पड़ा है। मिठाइयों के दाम करीब 50 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। रसगुल्ले का थोक भाव पहले 150 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। विवाह समारोहों में मिठाई की खपत अधिक होने के कारण दुकानदारों ने मांग के अनुसार स्टाक तैयार किया है। सुबह के समय सब्जी मंडी में भी खरीदारों की भीड़ रही। शादी के लिए सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामग्री खरीदने पहुंचे लोगों के कारण मंडी में चहल-पहल बनी रही।

ज्वेलर्स और कपड़ों की दुकानों पर भी रही भीड़ देवउठनी एकादशी पर विवाह समारोहों के कारण खरीदारी का असर कपड़ा बाजार और आभूषण बाजार में भी दिखाई दिया। दुल्हन के कपड़ों से लेकर दूल्हे की पोशाक, परिवार के सदस्यों के कपड़े और शादी में पहनने वाले आभूषण खरीदने के लिए लोग दुकानों पर पहुंचे। ज्वेलर्स और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही।

विवाह से जुड़े सामान, सजावट, बैंड-बाजा, फोटोग्राफी, कैटरिंग और फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस एक दिन में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। 350 विवाह समारोहों के चलते बाजार में खरीदारी से लेकर आयोजन स्थलों तक पूरे दिन व्यस्तता रहने की संभावना है।

रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो कार्रवाई, सड़क पर वाहन खड़े करने पर चालान एक साथ बड़ी संख्या में विवाह समारोह होने के कारण प्रशासन ने यातायात और ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।