NIT में 7वें दिन आ रहा पानी, फरीदाबाद के अफसरों पर बरसे केंद्रीय मंत्री; जल्द काम पूरा करने के निर्देश

दीपक पांडे, फरीदाबाद। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने उठा। एनआईटी विधायक सतीश फागना ने अधिकारियों पर विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां लोगों को सातवें दिन पानी मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन क्षेत्र में न तो बूस्टर बनाए जा रहे हैं और न ही पानी की अधूरी लाइन का काम पूरा हो रहा है। विधायक की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और यमुना से एनआईटी तक आ रही पानी की लाइन का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जून 2027 तक मंझावली से एनआईटी और बड़खल तक सीधे पानी पहुंचाने की योजना की जानकारी भी दी गई।

सातवें दिन पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में हुई दिशा की बैठक में विधायक सतीश फागना ने एनआईटी की पानी की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा के लोगों को सातवें दिन पानी मिल रहा है।

विधायक ने आरोप लगाया कि फरीदाबाद प्राधिकरण के अधिकारी उनकी विधानसभा के साथ लगातार भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या के बावजूद क्षेत्र में नए बूस्टर नहीं बनाए जा रहे हैं और पानी की लाइन का काम भी अधूरा पड़ा है।