सूरजकुंड दीवाली मेला: 23 अक्टूबर से होगी शुरुआत, जाम से बचने के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 23 से 26 अक्टूबर तक सूरजकुंड दीवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला परिसर में तीसरे सूरजकुंड दीवाली मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

मेले को भव्य, आकर्षक और यादगार बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले का उद्घाटन नायब सिंह करेंगे। दीवाली के उल्लास और भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को समर्पित इस चार दिवसीय मेले के लिए परिसर को रंग-बिरंगी सजावट से सजाया जा रहा है।

जगह-जगह आकर्षक रंगीन सजावटी वस्तुएं, झालरें और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे मेले में आने वाले पर्यटकों को उत्सवपूर्ण माहौल का अनुभव कराया जा सके। ट्रैफिक के लिए क्या है एडवाइजरी? इस मेले में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, कलात्मक उत्पादों, स्वादिष्ट व्यंजनों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आकर्षण देखने को मिलेगा। मेले में आने वाले लोगों की सुविधा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

पुलिस उपायुक्त एनआइटी के मार्गदर्शन में यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। मेले के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रखने के लिए निर्धारित मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी। यह प्रतिबंध भारी एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए रहेगा।