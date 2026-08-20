फरीदाबाद के सोतई गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की बाधा हटी, एसडीएम ने लिया भूमि का कब्जा

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में आ रही सोतई गांव में किसानों की भूमि पर कब्जा लेने की बाधा अब दूर हो गई है। एसडीएम ने मौके पर जाकर किसानों से बातचीत करके लिखित में कब्जा ले लिया। इस मौके पर काफी पुलिस बल और साथ एनएचएआई के अधिकारी भी मौजूद थे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सेक्टर-65 साहूपुरा मोड़ से 32 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। नौ किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा में और 23 किलोमीटर हरियाणा की सीमा में बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और यहां से विमानों ने उड़ान शुरू कर दी है।

नौ एकड़ भूमि सोतई के जाट पट्टी के किसानों की इसके लिए फरीदाबाद से आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शहर के लोगों को एयरपोर्ट का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे बड़़ी बाधा सोतई गांव के किसानों की भूमि पर कब्जा लेना बनी हुई थी। यहां पर नौ एकड़ भूमि सोतई के जाट पट्टी के किसानों की है। भूमि पर किसानों का कब्जा है।

गांव को नगर निगम में शामिल किया जा चुका है। नगर निगम इस भूमि को अपनी बता रहा था। जिला भूमि अर्जन अधिकारी ने मुआवजा कोर्ट में जमा करा दिया। नगर निगम और सोतई के किसानों के बीच मुआवजे को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब तक किसान इस बात पर अड़े हुए थे, जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वह भूमि पर एनएचएआई को कब्जा नहीं देंगे।

एलिवेटेड मार्ग के लिए पिलर बनाने का कार्य रुका इसकी वजह से सोतई गांव की भूमि में एलिवेटेड मार्ग के लिए पिलर बनाने का कार्य रुका हुआ था। एसडीएम मयंक भारद्वाज ने किसानों से इस भूमि पर कब्जा लेने के लिए बात करनी शुरू की। उन्होंने किसानों की मुलाकात उपायुक्त आयुष सिन्हा से भी कराई। किसान भूमि का कब्जा देने के लिए सहमत हो गए और लिख कर दे दिया। अब सोतई गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।