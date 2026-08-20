फरीदाबाद में 1 सितंबर से लागू होगी नई प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी, घर में दुकान चलाने वालों पर पड़ेगी डबल मार

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी के लोगों ने अगर 10 दिन के भीतर अपना बकाया कर जमा नहीं किया तो उनको नई पॉलिसी के अनुसार कलेक्टर रेट के हिसाब से बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। इसके लिए निगम की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

कराधान शाखा के कर्मचारी कलेक्टर रेट के हिसाब डाटा फीड करने में जुट गए है। हालाकि स्टाफ की कमी को देखते हुए डाटा इतने कम समय में फीड करना मुश्किल लग रहा है। एक सितंबर से कलेक्टर रेट से वसूली एक सितंबर से निगम कलेक्टर रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेगा। निगम ने नई कर पॉलिसी को लेकर पार्षदों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। जबकि वह जनता से सीधा संपर्क में रहते हैं। उनसे तालमेल करके अधिक बकायेदारों का टैक्स जमा कराया जा सकता था।

शहरी स्थानीय निकाय की ओर से एक सितंबर से नई कर पॉलिसी लागू की जा रही है। जिसके तहत कई नए नियम भी लागू होंगे। पहले जहां लोगों को प्रॉपर्टी के प्रयोग के हिसाब से टैक्स देना होता था। वह कितने भूखंड में रहता है।

इसके आधार पर प्रॉपर्टी मालिक का टैक्स तैयार हाेता था। लेकिन अब कलेक्टर रेट के अनुसार टैक्स बनेगा। यानी अगर जवाहर कॉलोनी और पर्वतीय कॉलोनी में 100 गज के मकान है। लेकिन दोनों कॉलोनी का कलेक्टर रेट अलग-अलग है। तो टैक्स भी अलग-अलग होगा। इसके साथ ही पॉलिसी भी टैक्स में अलग-अलग कैटेगिरी में नियम और शर्त लागू की गई है। प्रॉपर्टी का मिक्स यूज करने पर देना होगा दोगुना टैक्स प्रॉपर्टी का मिक्स यूज करने वाले लोगों को अब दोगुना संपत्ति कर देना पड़ेगा। इससे नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले करीब एक लाख से अधिक लोगों पर संपत्ति कर का दाेगुना बोझ पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर लोगों ने रिहायशी क्षेत्र में अपना कारोबार किया हुआ है।